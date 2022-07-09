والي الخرطوم: نعمل لينعم المواطن بخدمات مستقرة





أدى والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة،صلاة العيد بمسجد الشيخ زين العابدين بشمبات محلية بحرى.

وقدم تهاني العيد للمصلين ومواطني الولاية، مشيدا بدور الأئمة والدعاة في ترسيخ المفاهيم الإسلامية السمحة التى تدعو لتكاتف الامة والدعوة إلى الله بالحسنى، وحث الوالي المصلين على التسامح والتصافي والعمل على خدمة البلاد والعباد.

وقال والي الخرطوم، إن حكومته تعمل على توفير الخدمات خلال عطلة العيد حتى ينعم المواطن بخدمات مستقرة في مجالات الأمن والمياه والنظافة مع استمرار الاعداد لمجابهة فصل الخريف.

الصيحة