حجاج ولاية الخرطوم يستقرون بمنى بعد رمي جمرة العقبه





واصل حجاج بيت الله الحرام من ولاية الخرطوم اليوم أعمال يوم النحر (يوم الحج الأكبر)، حيث قاموا برمي جمرة العقبة والحلق او التقصير، وأدى بعضهم طواف الإفاضة، بينما رجع الآخرون إلى مساكنهم في منى بشارع ٢٠٦.

وواصلت قطاعات حج ولاية الخرطوم تقديم خدماتها المتنوعة للحجاج من إطعام وإرشاد ورعاية صحية.

وقال الأستاذ على ابراهيم الحدقنو المدير العام لأمانة الحج والعمرة بولاية الخرطوم، إن خدمة الإطعام لحجاج ولاية الخرطوم في مشعر منى تمتاز بالتكاملية ومراعاة التوازن الصحي والسعرات المناسبة للحجاج، حيث تقدم الوجبات في مواعيدها بمساعدة أعضاء البعثة وأمراء الأفواج ومتطوعين من الحجاج.

وأوضح الحدقنو ان الوجبات التي قدمت في عرفات وتقدم في منى فيها حصص مناسبة من الفواكه والعصائر والمشروبات الساخنة، بجانب الوجبات الرئيسية المكونة من لحوم الفراخ والأرز والفول والبيض والاجبان والمربى والعسل والطحنية وغيرها.

وأعرب عدد من الحجاج عن رضاهم عن وجبات مشعر منى وعرفات، مشيدين بتنوعها وتلبيتها للحاجات المختلفة بما فيهم المرضى وكبار السن.

وتفيد المتابعات أن خدمة الإطعام قدمت اكثر من 35 ألف وجبة رئيسية ومثلها من الوجبات الفرعية والفواكه والعصائر والمشروبات الساخنة والمياة المعبأة وغيرها.

سونا