شاهد بالفيديو.. في وفاء نادر .. مواطن سعودي يؤدي شعيرة الحج عن سوداني متوفي زميله بالعمل





في وفاء نادر، أدى مواطن سعودي شعيرة الحج عن سوداني متوفي، كان زميله في العمل لسنوات برابطة العالم الإسلامي بجدة، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وأظهر مقطع فيديو المواطن السعودي د. محمد القاسم، يعلن نيته أداء شعيرة الحج هذا العام عن زميله عبدالجبار التجاني، الذي غادر الحياة قبل أشهر.

وكتب زميلهما الدكتور. صالح مطر، على صفحته بفيسبوك : لو كان الوفاء رجلاً لكان دكتور محمد القاسم (أبو عبدالله) سعودي الجنسية الذي لم ينس حق الزمالة وهو يحج إنابة عن زميلنا وحبيبنا وصديقنا وأخينا المغفور له بإذن الله، عبدالجبار التجاني محمد صالح الذي رحل عن دنيانا الفانية في الشهور الفائتة.



وأضاف مطر: لقد ضرب دكتور أبوعبدالله أروع أمثلة الوفاء وهو يدهشنا بهذه المواقف التي تكشف عن أصالة معدنه وكريم أصله، شكراً أبوعبدالله.

الخرطوم: (كوش نيوز)