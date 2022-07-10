دقلو يؤدي صلاة عيد الاضحى بمنطقة الزرق بشمال دارفور





أدى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، صلاة عيد الاضحى المبارك في منطقة الزرق بولاية شمال دافور التي وصلها الجمعة ضمن جولته في ولايات دارفور لما يقارب الشهر وتلقى تهاني العيد من جموع المصلين.

وهنأ الفريق أول دقلو في كلمته لجموع المصليين بالميدان الكبير بمنطقة الزرق جميع المسلمين وخاصة السودانيين في الداخل والخارج، داعيًا إلى تعظيم معاني الفداء والتضحية وإعلاء قيم السلام والتعايش السلمي بين المجتمعات.

وشدد على ضرورة نبذ خطاب الكراهية والجهوية والعنصرية، وقال إننا سودانيون مسلمون تجمعنا كلمة التوحيد، وأشار إلى أن زيارته إلى دارفور في هذا التوقيت جاءت لحسم مظاهر الفوضى والصراعات القبلية وإعادة النازحين وفرض هيبة الدولة، وأضاف إن المساعي في هذا الاتجاه حققت خطوات كبيرة من خلال فتح أكثر من عشر مناطق في ولاية غرب دارفور كانت تمثل معقلًا للعصابات وقطاع الطرق والمخربين.

وجدد دقلو التأكيد على أن جميع المصالحات التي تمت في غرب دارفور حقيقية ليست سياسية حسبما يزعم البعض ممن تعطلت مصالحهم، مشيرًا إلى وجود بوابات وهمية من جهات لم يسميها تعمل في جمع الأموال والتحصيل غير القانوني، ومنح تلك الجهات فترة 24 ساعة لمغادرة المنطقة.

وأشاد سيادته بالجهود الكبيرة التي بذلت في المنطقة، لافتًا إلى ضرورة سن قانون يجعل تعليم الأطفال إجباريًا في ولايات دارفور وبالأخص شمال دارفور.

من جانبه أكد مدير إدارة التعليم بالمنطقة عبد الرحمن جاد الله، تطور التعليم في المنطقة بكافة مراحله، داعيًا إلى المزيد من الاهتمام بالعملية التعليمية.

بدورها طالبت ممثلة المرأة بالمنطقة مناجم محمد بتوفير اختصاصيين في مجالات النساء والتوليد وتدريب عدد من القابلات وتوفير عربة نفايات وشتول وامصال للعقارب. وأشادت بجهود نائب رئيس مجلس السيادة في السلام والمصالحات.

الى ذلك أكد ممثل الشباب حسن سعيد تكثيف العمل على توعية المجتمعات بضرورة نبذ العنف والصراعات القبلية والعنصرية. وقال إن المشاكل القبلية أضرت بهم كشباب كثيراً.

الزرق 9-7-2022 (سونا)