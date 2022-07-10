الإمارات.. حريق في مستودع قرب مدينة أبو ظبي





قالت شرطة أبو ظبي إن حريقا اندلع ظهر اليوم الأحد في مستودع بمنطقة المفرق الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا من مدينة أبو ظبي.

وقد بث ناشطون صورا لسحب دخان مندلعة جراء الحريق.

وقالت الشرطة إنها تعاملت مع الحريق بالتعاون مع هيئة أبو ظبي للدفاع المدني، وإن الجهات المختصة باشرت عملها لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

سيطرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني على حريق اندلع في مستودع لسكراب سيارات ثقيله و صهاريج بمنطقة المفرق اليوم،حوالي الساعة (الثانيه) ظهرًا دون وقوع إصابات حتى الان وجاري استكمال التعامل مع الحريق ، مؤكدين على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.@adcda997 pic.twitter.com/13Xm6nq6dx — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) July 10, 2022

الجزيرة