عالمية

الإمارات.. حريق في مستودع قرب مدينة أبو ظبي

2022/07/10
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قالت شرطة أبو ظبي إن حريقا اندلع ظهر اليوم الأحد في مستودع بمنطقة المفرق الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا من مدينة أبو ظبي.

وقد بث ناشطون صورا لسحب دخان مندلعة جراء الحريق.

وقالت الشرطة إنها تعاملت مع الحريق بالتعاون مع هيئة أبو ظبي للدفاع المدني، وإن الجهات المختصة باشرت عملها لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

الجزيرة

2022/07/10