البرهان يتلقى التهاني بعيد الأضحى من عدد من الملوك والرؤساء





تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، من عدد من الرؤساء.

حيث تلقى سيادته برقية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية،

كما تلقى سيادته أيضاً برقيات تهاني من صاحب الفخامة محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر وصاحب الفخامة/ محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وعبر الرؤساء في برقياتهم عن تمنياتهم بأن يعود العيد على الشعب السوداني بالخير واليمن والبركات والتقدم والرفعة والازدهار للسودان الشقيق.

سونا