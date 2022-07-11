البرهان يعين 5 من جنرالات الجيش والشرطة والأمن سفراء في وزارة الخارجية





عيّن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان خمسة من ضباط الشرطة والجيش المتقاعدين سفراء في وزارة الخارجية تمهيدا لإبتعاثهم لعدد من دول الجوار.

ووفقاً للقرار الذي تحصلت عليه “سودان تربيون” فإن البرهان سمى كل من الفريق فتح الرحمن محي الدين صالح محمد سفيرا.

وظهر فتح الرحمن منذ قرارات 25 أكتوبر في القنوات الفضائية بصفته خبيرا استراتيجياً مدافعاً عن انقلاب البرهان.

كما ضمت القائمة الفريق أول جمال عبدالمجيد مدير جهاز المخابرات العامة السابق وهو ضابط جيش ويرجح بحسب مصادر مطلعة ان يتولى مهام السفارة في جوبا.

كما عين عثمان محمد يونس سفيرا يتوقع ان تكون وجهته تشاد.

وسمى القرار ابراهيم محمد أحمد ابراهيم سفيرا بالخارجية واللواء بشرى أحمد إدريس وهو ضابط شرطة سابق ينتظر ان يكون سفيرا في أفريقيا الوسطى وفقا للمصادر.

وكان سفراء السودان لدى اكثر من 12 دولة منها الولايات المتحدة الأميركية والإمارات والصين وفرنسا رفضوا سيطرة الجيش على السلطة في السودان ما قاد البرهان ليصدر قراراً باعفائهم من مواقعهم وتعيين اخرين مكانهم.

ويواجه قادة الجيش ضغوطات دولية واقليمية من أجل العدول عن إجراءات الانقلاب حيث علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان وأوقفت أطراف دولية مساعدات كانت تقدمها للحكومة الانتقالية التي انقلب عليها الجيش.

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