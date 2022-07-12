حجاج السودان يكملون مناسك الحج





أنهى حجاج السودان، أداء مناسك الحج لهذا العام بيسر وسهولة، مختتمين بذلك موسم حج ناجح لم يشهد أي احداث، أو أوبئة وذلك وسط منظومة متكاملة من خدمات وإجراءات صحية وأمنية متكاملة .

وبدأت قصة نجاح حج هذا العام ١٤٤٣ هجرية، بعد انحسار جائحة كورونا وتحديد السلطات السعودية عدد الحجاج لهذا العام بمليون حاج، فيما تم تحديد حصص الدول بحسب عدد السكان.

كما استحدثت المملكة العديد من التطبيقات والتقنيات الحديثة التي اسهمت في تخفيف حدة الازدحام وتدافع الحجاج.

وفي استطلاع (لسونا) وسط الحجاج عبر عدد من الحجاج عن سعادتهم باداء فريضة الحج لهذا العام، معربين عن شكرهم للسلطات السعودية وبعثة الحج لتهيئة وتيسير اداء المناسك للحجيج.

واكد أحمد عمر الحبوب من نيالا بجنوب دارفور ان حج هذا العام متميز وميسر جدًا، واضاف ”الحج سمح جدا”، وعبر عن شكره لكافة الجهات التي قدمت لهم الخدمات، سائلا التوفيق للجميع وان يتحقق الامن والسلام بالسودان عامة وولاية جنوب دارفور خاصة.

وقال محمود محمد مسبل من ولاية شمال دارفور ان الضيافة كانت فخمة جدًا، مبديًا بعض الملاحظات البسيطة على حد قوله خاصة في المخيمات بالمشاعر، سائلا الله تعالى أن يتحقق الأمن والاستقرار.

وقال قسم الله عبدالله من المتمة بولاية نهر النيل لم تواجهنا اي صعوبات أو إشكاليات في حج هذا العام، مبيناً أن الحج سهل وميسر، مشيراً أن عدد الحجاج هذا العام قليل وهو مليون حاج مقارنة بالعام ٢٠١٩ والبالغ ٣ ملايين حاج.

وقال معتصم حسن محمد فرح من مدينة ام روابة اكتمل الحج بحمد الله بالسلامة، مشيرًا أن الحج ميسر وتم بسلاسة، مبيناً أنه ليس هناك أي صعوبات واجهتنا.

وقالت رحاب عبدالله الحسن من ولاية الخرطوم ان الحج انتهى بخير وعافية، لكنها قالت إن تكلفة الحج عالية .

وقالت رقية حسن عثمان من الباسة بالولاية الشمالية ان الحج هذا العام ممتاز وسمح شديد، مرسلة تحاياها لأهلها.

واكد البراء عثمان سيد عثمان من كسلا إنهم أدوا الحج بكل يسر وسهولة. شاكرًا بعثة الحج على تعاونها الكبير مع الحجاج سواء كان أمراء او من البعثة الإرشادية، مبينا أن اداء المناسك تم بكل يسر، مشيرا أن الخدمات في السكن والتنقل بين المشاعر، سائلا الله تعالي ان يتقبل منهم الحج، مهنئا الشعب السوداني بعيد الأضحى المبارك.

فيما قال محمد الطيب إسماعيل من الجزيرة شاكراً الله على إكماله فريضة الحج أن هناك تعاون تام من بعثة الحج والبعثة الإرشادية، مشيرًا إلى تميز الخدمات المقدمة للحجيج هذا العام.

وكانت بعثة الحج الطبية قد أعلنت عدم و جود اي حالات وبائية أو وفيات وسط الحجيج السوداني، مؤكدة استقرار الحالة الصحية لحجاج السودان.

يذكر ان إجمالي حجاج السودان اكثر من 14 الف حاج منهم اكثر من 12 الف حاج للحج العام.

الى ذلك قد أعلنت بعثة الحج أن تفويج الحجاج للسودان سيبدأ ابتداء من الرابع عشر من يوليو الجاري بحرًا وجوًا مع عدد من المعالجات للحجاج المتعجلين للذهاب للسودان.

سونا