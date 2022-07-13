شاهد بالفيديو والصورة.. أحضان دافئة وقبلات رومانسية داخل “كليب” لفنان سوداني و “المودل” تزيد الفيديو اشتعالا بملابسها الفاصحة وتجاوبها مع “قبلات” الفنان





نشرت صفحات فنية تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “برمو” لمقطع من فيديو كليب قيل أنه لفنان سوداني ويتوقع طرحه خلال الأيام القادمة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أشعل “برومو” الكليب ضجة اسفيرية كبيرة وذلك قبل طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وأظهر الجزء الذي تسريبه لحظات رومانسية بين الفنان والفتاة “المودل” التي شاركته في الكليب الضجة, حيث ظهر الثنائي في إحدى اللقطات وهما يتبادلان الأحضان الدافئة.

الفنان والمودل لم يكتفوا بالأحضان بل زادوا على ذلك حينما قام الفنان بتقبيل المودل في رأسها وسط تجاوب منها, في لقطة أثارت ضجة واسعة.

محررة موقع النيلين رصدت ردود أفعال المتابعين والمعلقين على المقطع, وجاءت معظمة التعليقات منتقدة ومتحسرة على الوضع الذي وصل إليه السودان, وكتب أحدهم (الفاتحة على السودان الشغلانة انبشقت تماماً).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين