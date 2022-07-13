شاهد بالصورة والفيديو.. بعد أن فقدت بصرها لأكثر من أربعين عام.. إمرأة سودانية تبصر في الحرم جوار الكعبة أثناء أدائها مناسك الحج





أعادت مواقع عربية وسودانية نشر مقطع فيديو لحاجة سودانية عاد لها بصرها الذي فقدته قبل أكثر من أربعين عام وذلك أثناء أدائها مناسك الحج.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد لقى المقطع رواجاً كبيراً وتناقلته عدد من مواقع التواصل العربية وكأنه حدث في حج هذا العام, وهو ما أكدته بعض المواقع بالفعل.

ووفقاً للمقطع المتداول فقد أكدت الحاجة السودانية أنها أبصرت لأول مرة منذ نحو 40 عام وذلك بعد دعائها أمام الكعبة التي رأتها, وهو ما أكده زوجها الذي كان مرافقاً لها وسط تكبيرات وفرحة الحجاج السودانيين.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين