تقرير إحصائي لحجاج ولاية الخرطوم





كشف تقرير احصائي لحجاج ولاية الخرطوم ان عدد حجاج الجو لهذا العام بلغ ٢.٥٩٢ حاجا وحاجة ، بنسبة ٨٤.٣ % ، بينما بلغ عدد حجاج البحر ٤٨٠ حاجا وحاجة بنسبة ١٥.٧%.

وحسب التقرير فقد تفوقت النساء على الرجال في الحج حيث بلغ عددهن ١٦١٤ حاجة بنسبة ٥٢.٥%، بينما بلغ عدد الرجال ١٤٥٨ حاجا بنسبة ٤٧.٥%.

وتصدرت محلية الخرطوم أكثرية حجاج الولاية حيث بلغ عدد حجاجها ١٠٥٩ حاجا بنسبة ٣٤%، وكانت محلية جبل اولياء هي الاقل في عدد الحجاج، وكان عدد حجاجها ٢٦٣، بنسبة ٨%.

وأعلى نسبة في متوسط اعمار الحجاج هي الفئة بين مواليد ١٩٨٠ و١٩٩٠ حيث بلغت نسبتهم ١٦% من عدد الحجاج البالغ ٣٠٧٢ حاجا وحاجة ، و وفي تكرار اعمار الحجاج تصدر مواليد ١٩٦٠، حيث بلغ عددهم ٩٤ حاجا وحاجة.

سونا