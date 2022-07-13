سياسية

تقرير إحصائي لحجاج ولاية الخرطوم

2022/07/13
حج حجاج حجيج مكة عرفات جبل
Muslim pilgrim join one of the Hajj rituals on Mount Arafat near Mecca early on September 11, 2016. Close to 1.5 million Muslims from around the world prepared on September 10 night for the climax of the annual hajj pilgrimage at a rocky hill known as Mount Arafat. The pilgrims will mark September 11 with day-long prayers and recitals of the Koran holy book at the spot in western Saudi Arabia where they believe their Prophet Mohammed gave his last hajj sermon. / AFP PHOTO / AHMAD GHARABLI

كشف تقرير احصائي لحجاج ولاية الخرطوم ان عدد حجاج الجو لهذا العام بلغ ٢.٥٩٢ حاجا وحاجة ، بنسبة ٨٤.٣ % ، بينما بلغ عدد حجاج البحر ٤٨٠ حاجا وحاجة بنسبة ١٥.٧%.

وحسب التقرير فقد تفوقت النساء على الرجال في الحج حيث بلغ عددهن ١٦١٤ حاجة بنسبة ٥٢.٥%، بينما بلغ عدد الرجال ١٤٥٨ حاجا بنسبة ٤٧.٥%.

وتصدرت محلية الخرطوم أكثرية حجاج الولاية حيث بلغ عدد حجاجها ١٠٥٩ حاجا بنسبة ٣٤%، وكانت محلية جبل اولياء هي الاقل في عدد الحجاج، وكان عدد حجاجها ٢٦٣، بنسبة ٨%.

وأعلى نسبة في متوسط اعمار الحجاج هي الفئة بين مواليد ١٩٨٠ و١٩٩٠ حيث بلغت نسبتهم ١٦% من عدد الحجاج البالغ ٣٠٧٢ حاجا وحاجة ، و وفي تكرار اعمار الحجاج تصدر مواليد ١٩٦٠، حيث بلغ عددهم ٩٤ حاجا وحاجة.

سونا

2022/07/13