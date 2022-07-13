الاستعلام عن الإبعاد من السعودية وكيفية تقديم طلب إلغاء قرار إبعاد





تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى اتخاذ قرار بإبعاد شخص، حيث يعتبر الإبعاد من أشد وأقسى العقوبات التي يمكن اتخاذها بحق المخالفين وبخاصة الوافدون، وفي هذا المقال سنبين طريقة الاستعلام عن الإبعاد من السعودية وما يتعلق بهذا الحكم من أنظمة.

أسباب الإبعاد

يتم اتخاذ قرار الإبعاد عن الأراضي السعودية بحق المخالفين لعدد من الأسباب، مثل:

تكرار سلوكيات مخالفة لأنظمة الوافدين.

الحج أو العمرة بدون الحصول على تصريح قانوني.

عدم الالتزام بنظام التبصيم.

الامتناع عن تجديد هوية الإقامة.

الإبعاد للوافدين بسبب العمل في مجال السحر والشعوذة.

الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالجلد يتم إبعادهم عن المملكة ثلاثة أشهر، ثم يسمح لهم بالعودة، أما لو تم تكرار المخالفة فيكون الإبعاد نهائيا.

الأشخاص المتسولون.

الوافدون الذين يحملون أفكارا دينية غريبة.

الأشخاص الأجانب الذين يشتغلون بتزوير الوثائق الرسمية.

الهاربون من قضايا سياسية في بلادهم.

الفرق بين الإبعاد الأصلي والتبعي

هناك فرق بين الإبعاد الأصلي للأجنبي والإبعاد التبعي(الترحيل)، حيث هذا الإبعاد الأصلي يكون ضمن العقوبات التي تأتي ضمن قرارات من قاضي المحكمة، ونقصد باعتبارها عقوبة أصلية أن الاستثناء فيها وعدم الترحيل يكون صعبا جدا، مثل: قضايا المخدرات.

أما الإبعاد التبعي أو ما يسمى بالترحيل، فإنه لا يكون ضمن قرارات قاضي المحكمة، بحيث يكون فيها مجال للاسترحام والإعفاء.

من ناحية أخرى، فإن الأجنبي الذي يتم إبعاده لا يمكنه الاعتراض على قرار الإبعاد ذلك أنَّ النظام كفل للوزارة إبعاد أي أجنبي لأي سبب تعتقد الوزارة أنه يؤثر على الوضع العام.

هل يمكن الدخول إلى المملكة بعد الإبعاد

لا، حيث بعد صدور قرار الإبعاد ولا سيما إن كان صادرا بقرار قضائي رسمي، حيث وفقا للقانون فإنه لا يمكن لمن صدر بحقه إبعاد عن المملكة فإنه لا يمكن له دخول الأراضي السعودية مرة أخرى إلا لأغراض الحج والعمرة فقط.

الاستعلام عن الإبعاد من السعودية

قلنا إن من أهم أسباب اتخاذ قرار بإبعاد شخص وافد التهرب من موضوع التبصيم، وبالتالي فإن الاستعلام عن التبصيم يفيدك فيما إذا كان صدر بحقك قرار إبعاد أم لا، ويتم الاستعلام عن التبصيم من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

أكمل الدخول بواسطة كود التحقق الآمن المؤقت الذي يصل إلى جوالك.

من الشاشة الرئيسية اختر أيقونة الاستعلامات.

اختر مربع الجوازات.

حدد خيار الاستعلام العام للبصمة.

تظهر لك نافذة تطلب إدخال رقم هوية الشخص المراد الاستعلام عنه، وهنا نقصد بالهوية بطاقة الإقامة أو ما تعرف بهوية مقيم.

كتابة رمز التحقق المرئي.

اضغط على زر استعلم.

ثم بعد ذلك تظهر لك التفاصيل المتعلقة بالشخص وهل لديه بصمة أم صدر بحقه قرار إبعاد كعقوبة على هذا السلوك.

كم سنة إبعاد التهرب من البصمة

وفقا لما أوردته دائرة الجوازات فإن عقوبة بصمة مرحل هي الإبعاد لمدة ثلاث سنوات، بحيث يمنع من دخول المملكة بشكل نهائي خلال تلك الفترة إلا إذا كان مع الحجاج أو المعتمرين.

هل يمكن التقدم بطلب الإعفاء من الإبعاد؟

قلنا إن الإبعاد حينما يكون صادرا بقرار من القاضي في المحكمة فإنه يعني عدم قبول القرار للاستئناف أو الاسترحام، لكن في غير ذلك وبشكل خاص في حالات التظلم، فإنه يمكن التقدم بطلب الإعفاء بشكل إلكتروني من خلال الخطوات الآتية:

اكتب على محرك البحث عبارة ( الإعفاء من الإبعاد إمارة (….) اكتب اسم الإمارة)، ثم انقر على الرابط الأول الذي يظهر لك.

أو من خلال المنصة الوطنية الموحدة يمكنك البحث عن الإمارة الخاصة بك والتوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بها، ثم تقوم بتقديم الطلب.

عبر منصة أبشر يطلب منك الدخول إلى تبويب خدمات الإمارة.

ثم انقر على خدمات السجناء.

حدد الخدمة المطلوبة وهي الإعفاء من الإبعاد.

قم بملء البيانات الشخصية الخاصة بمقدم الطلب، ولا تنس التحقق من رقم الجوال ويشترط أن يكون تابعا لصاحب الطلب ومسجلا في أبشر.

اكتب رقم هوية مقدم طلب الإعفاء، ثم حدد الجنسية.

إكمال باقي البيانات على النحو المطلوب.

في مربع الوصف قم بكتابة وصف سريع عن طلبك.

الموافقة على الشروط والأحكام.

إرسال الطلب.

مع العلم أن عملية دراسة الطلب والرد على الشخص المعني تستغرق حوالي عشرة أيام عمل.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي أوضحنا فيه ما يتعلق بموضوع الاستعلام عن الإبعاد من السعودية.

مزمز