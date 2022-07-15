تحديد موعد إعلان نتيجة شهادة الأساس بالقضارف





كشف مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية القضارف عبدالوهاب ابراهيم عن اعلان نتيجة امتحانات شهادة الاساس بولاية القضارف الاثنين القادم بقاعة امانة حكومة القضارف.

وتشير (سونا) إلى ان الذين جلسوا هذا العام لامتحانات شهادة الاساس بالولاية بلغ (47.477) تلميذ وتلميذه موزعين على (58) مركزا على مستوى محليات الولاية الاثنا عشر بنسبة زيادة بلغت (50%) عن العام الماضي الذي جلس له (31.200) تلميذ وتلميذة على مستوي الولاية والذي بلغت نسبة النجاح فيه 57.5

واشار خبراء تربويون إلى ان وزارة التربية والتوجيه ستواجه صعوبات بالغة لاستيعاب الناجحين هذا العام باعتباره العام الاخير لامتحانات الاساس ولمحدودية المقاعد بالمرحلة الثانوية مقارنة مع عدد الجالسين للامتحانات على مستوى الولاية.

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