تفاصيل لقاء بين البرهان والسفير البريطاني بـ(قندتو)





تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم تهنئة من السفير البريطاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال إستقباله بداره بمنطقة قندتو بولاية نهر النيل سفير المملكة المتحدة لدى السودان جايلز ليفر. حيث تطرق اللقاء لمسيرة العلاقات السودانية البريطانية وسبل دعم آفاق التعاون المشترك .

وأمن اللقاء على ضرورة تحقيق التوافق بين جميع القوى السياسية. وذلك عبر حوار جامع يفضى لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، لإدارة ما تبقى من الفترة الإنتقالية. والإستعداد لإجراء إنتخابات،تعزز التحول الديمقراطي في البلاد.وترسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة .

وأشار اللقاء إلى تأكيدات المؤسسة العسكرية بالخروج من الساحة السياسية والتركيز على مهامها في حفظ الأمن والدفاع عن الوطن.

وتطرق اللقاء لإنسحاب القوات المسلحة من العملية السياسية لإعطاء الفرصة للقوى المدنية للإنخراط في الحوار والإتفاق على تشكيل حكومة الكفاءات .

الصيحة