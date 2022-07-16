الأمم المتحدة: تضرر أكثر من (6) آلاف شخص جراء الأمطار والفيضانات بالسودان





كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في السودان عن تضرر نحو 6250 شخصًا من الأمطار الغزيرة والفيضانات في كسلا وولاية النيل الأبيض وجنوب كردفان منذ بداية موسم الأمطار في يونيو.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير له أن المأوى الطارئ وإمدادات الإغاثة غير الغذائية والمساعدات الغذائية هي الاحتياجات ذات الأولوية للأسر المتضررة في كسلا.

وذكر أن “مجموعة التنسيق بين القطاعات في المنطقة (ISCG) اجتمعت في 13 يوليو 2022 واتفقت مع القطاعات على إجراء التسجيل والتحقق من الأشخاص المتضررين وتوفير الاستجابة الطارئة”.

صحيفة الصيحة