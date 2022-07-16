مقاومة الخرطوم تحدّد وجهة ومسارات مليونية”السودان الوطن الواحد”





تقول مقاومة الخرطوم، إنّ الآلة القمعية لا تزال تستمر في العنف و تحصد في الأرواح دون أي رقيب و لا حسيب إلى يومنا هذا ، وكانت أحداث الدمازين شاهدةً في ذلك.

أعلنت مقاومة الخرطوم عن أنّ وجهة مليونية”السودان الوطن الواحد، المقرّرة، الأحد، ستكون القصر الجمهوري.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، السبت، ممهورًا بتوقيع لجان أحياء بحري، تجمع لجان أحياء الحاج يوسف، تنسيقيه شرق النيل جنوب.

وقالت المقاومة إنّ نقطة التجمّع ستكون استوب باشدار، الثانية عشر ظهراً، فيما ستكون وجهة لجان مقاومة أمدرمان الكبرى اعتصام الروسي.

ويشهد السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلةٍ، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز