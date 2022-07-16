الشيوعي: آمال الزين ليست ناطقاً بإسم الحزب





قال مكتب الإعلام بالحزب الشيوعي ان آمال الزين ليست ناطقاً رسمياً باسم الحزب وهي كانت مكلفة بالمهمة لفترة وفتحي فضل هو السكرتير الإعلامي والناطق الرسمي.

وفي اغسطس 2020 كّلف الحزب الشيوعي السوداني،المحامية آمال الزين، بمهام الناطق الرسمي باسم الحزب مؤقتاً، خلفاُ للمتحدث الرسمي فتحي فضيل.

وقال عضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي حينها إن التكليف مؤقت اقتضته الظروف الصحية التي يمر بها المتحدث باسم الحزب فتحي فضل، المتواجد خارج البلاد، مشيراً إلى أنه حال غياب الناطق باسم الحزب لأي ظرف طارئ يكلف الحزب أي عضو بالانابة عنه.

صحيفة الصيحة