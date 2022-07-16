اشتباكات في بريّ وإطلاق الغاز المسيل للدموع





ما زالت متواصلة بحسب ما قال شهود العيان.

أطلقت القوات الأمنية في منطقة بريّ بالعاصمة السودانية الخرطوم، السبت، الغاز المسيل للدموع، بعد اشتباكات مع المتظاهرين.

وقال شهود عيان لـ”باج نيوز”، إنّ الاشتباكات حدثت بين المتظاهرين وقوات الشرطة، في شارع بريّ الرئيسي.

وتأتي المتظاهرات بعيد دعوات أطلقتها مقاومة الخرطوم، بالخروج في مليونية غدًا، الأحد، للمطالبة بالحكم المدني.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلةٍ، رفضًا للإجراءات التي قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز