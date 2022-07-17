المقاومة : إصابة مليون متظاهر منذ (25) أكتوبر





قال المتحدث الرسمي بإسم لجان المقاومة السودانية طه عواض إن القوى السياسية ارتكبت أخطاء تاريخية منذ الاستقلال بالشراكة مع العسكريين.

وأكد عواض في حوار مع (الصيحة) ينشر بالداخل أن ميثاق سلطة الشعب حدد اصحاب المصلحة الحقيقيين الذين ظلوا في مربع معارضة حزب المؤتمر الوطني المحلول ولن يتحالفوا معه ولن يكونوا جزء من مؤسساته.

في سياق آخر كشف عواض عن تقارير أعداد الاصابات التي تعرض لها الثوار منذ الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي، وقال انها تجاوزت المليون إصابة، وأكد أنهم ليسوا ضد الحوار من حيث المبدأ ولكنهم يرفضون الحوار مع الذين نالوا ثقة الشعب وخانوها، مؤكداً إن الإعتصامات التي قامت كانت من أجل ارسال الرسائل الثورية وتثبيت قوة الثورة.

الخرطوم ــ آثار كامل

صحيفة الصيحة