الأهلي السعودي يقترب من حسم مصير السومة





ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الأحد أن نادي أهلي جدة سيحدّد خلال الأسبوع الجاري مصير ثلاثة لاعبين أجانب ، هم المهاجم السوري عمر السومة ولاعب الوسط الكرواتي فيليب براداريتش والجناح السنغالي الحسن نداو.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية اليوم أن الكاميروني فرانك كوم أصبح اللاعب الأجنبي الوحيد الذي تأكَّد حتى الآن، استمرارُه مع الأهلي الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى.

ونقلت “الرياضية” عن مصادر خاصة قولها ، إن النادي الأهلي استقر على بقاء كوم، الذي انضم له مطلع العام الجاري قادما من الريان القطري ويمتد عقده لموسم آخر.

وكان الأهلي قرر إعارة إزجان أليوسكي لاعب مقدونيا الشمالية وإنهاء عقدي المهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو ومواطنه المدافع دانكلير بيريرا.

ويحق لكل فريق مشارك في دوري الدرجة الأولى السعودي أن يضم بين صفوفه ستة لاعبين أجانب ، مقارنة بثمانية لاعبين أجانب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقرر الأهلي مؤخرا تجديد عقد المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي لموسم واحد، بعد أن قاد الفريق آخر سبع جولات من الموسم الماضي لكنه لم ينجح في إنقاذه من شبح الهبوط إلى الدرجة الأولى.

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