عمر مرموش يبحث عن طوق النجاة مع الفراعنة بعد بداية متعثرة فى توتنهام

انضم عمر مرموش، نجم توتنهام الإنجليزي، إلى معسكر منتخب مصر، بعدما عاش اللاعب بداية صعبة مع فريقه الجديد منذ انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحثًا عن استعادة بريقه الهجومي قبل مواجهات المنتخب المقبلة.

وكان عمر مرموش قد غاب عن انطلاقة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، قبل أن ينتقل إلى توتنهام هوتسبير في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

عمر مرموش يعاني مع توتنهام

ومنذ انتقاله إلى توتنهام، نجح عمر مرموش في حجز مكانه بالتشكيل الأساسي، حيث شارك أساسيًا في 4 مباريات أمام نيوكاسل يونايتد، ونوتنجهام فورست، وإيفرتون، وأستون فيلا.

وخلال هذه المباريات لم يتمكن مرموش من تسجيل أو صناعة أي هدف، لتكون هذه المرة الأولى منذ موسم 2022-2023 التي لا يسجل أو يصنع خلالها اللاعب أي هدف في أول 5 جولات من الدوري التي يشارك فيها.

وكان توتنهام قد خسر مباراته الأولى في الدوري أمام برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة غاب عنها مرموش، قبل أن يخسر أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، ثم تعادل سلبيًا مع نوتنجهام فورست وإيفرتون، قبل أن يتلقى هزيمته الثانية أمام أستون فيلا بنتيجة 3-2.

مرموش يبحث عن استعادة مستواه مع الفراعنة

ويأمل عمر مرموش في استغلال فترة التوقف الدولي من أجل استعادة مستواه الهجومي، وافتتاح سجله التهديفي مع توتنهام، خاصة مع انضمامه إلى معسكر منتخب مصر، الذي يستعد للاستحقاقات المقبلة.

وتأتي مشاركة عمر مرموش مع الفراعنة في ظل استعداد المنتخب لمواجهة أنجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، إلى جانب المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر المقبل.

ويسعى مرموش خلال معسكر المنتخب إلى استعادة حسه التهديفي، والظهور بالصورة التي اعتاد عليها الجمهور المصري، قبل العودة مجددًا إلى توتنهام واستكمال مشواره مع الفريق في الدوري الإنجليزي.

اليوم السابع