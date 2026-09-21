مواعيد مباريات الأهلي والزمالك فى كأس العالم للأندية لكرة اليد

يستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب” التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 24 سبتمبر الجارى وحتى 1 أكتوبر المقبل بالعاصمة الجديدة.

الأهلي يبدأ مبارياته يوم 25 سبتمبر مع الفائز من مباراة فيزبريم المجري مع سيدني الاسترالي، قبل أن يلتقي برقان الكويتي يوم 27 ثم فوكس برلين الألماني يوم 29 من نفس الشهر.

بينما يخوض الزمالك أول مبارياته بالدور التأهيلي يوم 24 سبتمبر مع لوس أنجلوس الأمريكي.

نتائج قرعة السوبر جلوب

المجموعة الأولى:

-برشلونة الإسباني

-منتدى درب السلطان المغربي

-بينهيروس البرازيلي

-الفائز من مواجهة الزمالك ولوس أنجلوس الأمريكي

المجموعة الثانية:

-فوكس برلين الألماني

-الأهلي

-برقان الكويتي

-الفائز من مواجهة فيزبريم المجري وجامعة سيدني الأسترالي

ويشارك في البطولة ممثلان عن مصر هما الأهلي والزمالك، حيث تأهل الأهلي مباشرة إلى دور المجموعات بصفته ممثل الدولة المستضيفة، فيما يسعى الزمالك إلى عبور الدور التمهيدي لضمان الوجود في الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد.

تستضيف مصر للمرة الثالثة على التوالي بطولة العالم للأندية لكرة اليد – مصر 2026، في نسختها التاسعة عشرة، والتي تستضيفها العاصمة الجديدة على صالة نادي النادي، خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري وحتى 1 أكتوبر المقبل، بتنظيم الشركة المتحدة للرياضة .

اليوم السابع