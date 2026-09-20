بعد تألقه بـ3 أهداف أمام جالاتا سراى..آخر هاتريك سجله محمد صلاح مع منتخب مصر

سجل محمد صلاح آخر سوبر هاتريك (4 أهداف) بقميص منتخب مصر أمام منتخب جيبوتي يوم 16 نوفمبر 2023، فى إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وانفرد محمد صلاح ، نجم منتخبنا الوطنى، وقتها، بصدارة قائمة هدافي مصر فى تصفيات كأس العالم عبر تاريخها بعد تسجيله 4 أهداف فى شباك منتخب جيبوتي في المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، عن قارة أفريقيا.

وتألق محمد صلاح مع ناديه الحالى طرابزون التركى، مساء أمس السبت وسجل ثلاثة أهداف ” هاتريك” فى مواجهة جالاتا سراى التركى حامل اللقب.

وعد مباراة منتخب مصر وأنجولا والقناة الناقلة

ويلتقى منتخب مصر مع أنجولا الجمعة المقبل 25 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية موسم 2026/27.

وتقام المباراة فى العاشرة مساءً باستاد القاهرة الدولي. وتنقل أون سبورت مباراة منتخب مصر وأنجولا مجاناً للجمهور داخل مصر عبر البث الأرضي فقط، وفقاً لحقوق البث المتاحة للمباريات المقامة داخل البلاد.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ضمت القائمة في حراسة المرمى كلاً من مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، وعبد العزيز البلعوطي. وفي خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، حمدي فتحي، أحمد فتوح، وكريم حافظ. أما خط الوسط فشهد تواجد مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، على محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن، والنجم محمد صلاح. وفى الهجوم يتواجد عمر مرموش وحمزة عبد الكريم.

اليوم السابع