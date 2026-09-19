عمر مرموش يطارد الفوز الأول فى الدوري الإنجليزي مع توتنهام أمام أستون فيلا

يستضيف فريق توتنهام ، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، نظيره أستون فيلا فى الثانية والنصف ظهر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام ضد أستون فيلا فى الدوري الإنجليزي

ويبحث توتنهام عن تحقيق انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم، بعدما حصد نقطتين فقط من أول 4 مباريات، جمعها من تعادلين مقابل هزيمتين، ليحتل المركز السابع عشر بجدول الترتيب.

وفى المقابل، يدخل أستون فيلا المباراة وفى رصيده نقطة وحيدة، حصدها من تعادل مقابل 3 هزائم، ليقبع فى المركز التاسع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويواصل عمر مرموش البحث عن أول أهدافه أو تمريراته الحاسمة بقميص توتنهام، بعدما شارك فى 5 مباريات مع الفريق اللندني بمختلف البطولات منذ بداية الموسم، دون أن ينجح فى التسجيل أو صناعة أي هدف، عقب انتقاله من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة.

ويحظى المهاجم المصري بثقة المدرب دي زيربي، بعدما حافظ على وجوده فى التشكيل الأساسي منذ انضمامه إلى الفريق، إلا أن عمر مرموش لم يتمكن حتى الآن من ترجمة مشاركاته إلى أهداف أو تمريرات حاسمة.

ويأمل اللاعب في استغلال مواجهة أستون فيلا من أجل افتتاح سجله التهديفي مع فريقه الجديد، وإثبات قدراته خلال تجربته الجديدة، بعدما تراجعت مشاركاته مع مانشستر سيتي.

تاريخ مواجهات عمر مرموش ضد أستون فيلا

وسبق للنجم المصري عمر مرموش مواجهة أستون فيلا مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة وجوده مع مانشستر سيتي.

جاءت المواجهة الأولى يوم 22 أبريل 2025، وانتهت بفوز مانشستر سيتي على أستون فيلا بنتيجة 2-1، وشارك مرموش في المباراة كاملة، ونجح فى صناعة هدف لزميله برناردو سيلفا.

أما المواجهة الثانية فأقيمت يوم 26 أكتوبر 2025، وانتهت بفوز أستون فيلا بهدف دون رد، وشارك مرموش في الدقائق الأخيرة بعدما دخل في الدقيقة 84 بدلا من سافينيو.

ولم يشارك المهاجم المصري فى المواجهة الأخيرة بين الفريقين الموسم الماضي، والتي أقيمت يوم 24 مايو 2026 وانتهت بفوز أستون فيلا بنتيجة 2-1، بعدما ظل مرموش على مقاعد البدلاء طوال اللقاء.

اليوم السابع