مان سيتى يبدأ رحلة الدفاع عن لقب كأس الرابطة أمام نورويتش سيتى الليلة

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره نورويتش سيتي، في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مان سيتي ضد نورويتش سيتي

ويدخل مانشستر سيتي المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفريق الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة التي يحمل لقبها.

ويطمح «السيتيزنز» إلى الدفاع عن لقبه ومواصلة مشواره نحو التتويج بكأس الرابطة للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق له حصد البطولة 9 مرات، كان آخرها في الموسم الماضي عقب الفوز على أرسنال بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

كما يعيش مانشستر سيتي انطلاقة قوية على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حصد 12 نقطة من أول 4 جولات، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا على بورتو بنتيجة 2-0 في مستهل مشواره بمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يخوض نورويتش سيتي المباراة بحثًا عن مفاجأة أمام حامل اللقب، بعدما نجح في تجاوز الجولتين الأولى والثانية من كأس الرابطة بالفوز على إم كيه دونز 4-1، ثم كارديف سيتي 2-1.

مباراة مان سيتي ضد نورويتش سيتي

ويحتل نورويتش المركز الثاني عشر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بعدما حقق 3 انتصارات وتلقى 4 هزائم خلال أول 7 مباريات، كما يدخل اللقاء بعد خسارة مثيرة أمام ميدلزبره بنتيجة 4-3.

وتصب المواجهات التاريخية في صالح مانشستر سيتي، الذي التقى نورويتش في 72 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 39 انتصارًا مقابل 23 تعادلًا و10 هزائم، كما فاز في آخر 3 مواجهات بين الفريقين دون أن تستقبل شباكه أي هدف، بينما سجل 14 هدفًا.

ويغيب عن مانشستر سيتي في مباراة الليلة فيل فودين بسبب الإيقاف، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة جيريمي دوكو بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يجري الجهاز الفني تغييرات على التشكيلة لمنح عدد من اللاعبين فرصة المشاركة.

وعلى الجانب الآخر، يفتقد نورويتش خدمات عدد من لاعبيه بسبب الإصابات، فيما يبرز محمد توريه كأحد العناصر الهجومية المهمة للفريق بعدما سجل 5 أهداف خلال 7 مباريات هذا الموسم.

وتترقب الجماهير مواجهة تحمل أفضلية واضحة لمانشستر سيتي من الناحية التاريخية والفنية، بينما يأمل نورويتش في قلب التوقعات وتحقيق مفاجأة مدوية على ملعب «الاتحاد» وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

اليوم السابع