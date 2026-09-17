زد يبحث عن تصحيح المسار أمام القناة صاحب الانطلاقة القوية

يواجه فريق زد نظيره القناة في الخامسة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لحصد النقاط الثلاث وتحسين موقفهما في جدول ترتيب المسابقة.

زد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام القناة

يدخل زد المباراة بقيادة مديره الفني محمد شوقي، وفي رصيده 4 نقاط جمعها من 4 مباريات، ويبحث الفريق عن استعادة الانتصارات والتقدم عدة مراكز في جدول الدوري، خاصة في ظل تقارب النقاط بين عدد من أندية وسط وقاع الترتيب.

ويأمل زد في استغلال إقامة المباراة على استاد القاهرة لتحقيق الفوز، وحصد 3 نقاط تمنحه دفعة قوية قبل استكمال مشواره في المسابقة.

عبد الناصر محمد يتطلع لدفعة جديدة مع القناة

على الجانب الآخر يدخل القناة المباراة بطموحات كبيرة، بعدما قدم بداية جيدة عقب صعوده حديثًا إلى الدوري الممتاز، حيث جمع 6 نقاط من 4 مباريات.

ويطمح القناة، بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة جديدة في الدوري، خاصة أن الفريق يسعى لإثبات قدرته على منافسة أندية المسابقة رغم حداثة عهده بالدوري الممتاز.

اليوم السابع