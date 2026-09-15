موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في كأس الرابطة اليوم والقناة الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مواجهة قوية تجمع بين ليفربول وتوتنهام المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، مساء اليوم، على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية «كاراباو» للموسم الحالي 2026-2027.

ليفربول ضد توتنهام

ويسعى توتنهام إلى استعادة توازنه من بوابة كأس كاراباو، بعدما جاءت انطلاقته في الدوري الإنجليزي مخيبة للآمال، حيث حصد الفريق نقطتين فقط خلال أول 4 جولات، من تعادلين سلبيين، دون أن يتمكن من تحقيق أي فوز أو هز الشباك حتى الآن.

على الجانب الآخر، يدخل ليفربول اللقاء بحثًا عن تجاوز تعثره الأخير في الدوري الإنجليزي، بعدما فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهته أمام فولهام في الجولة الماضية.

ويمتلك «الريدز» خلال مشواره بالدوري حتى الآن فوزًا واحدًا، إلى جانب 3 تعادلات، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من كأس كاراباو.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس كاراباو

تقام مباراة ليفربول وتوتنهام في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

تُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3، يتولى المعلق علي محمد علي مهمة التعليق على أحداث المباراة.

اليوم السابع