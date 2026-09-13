محمد صلاح يقود تدريبات طرابزون سبور استعدادًا لمواجهة جالاتا سراي

شارك الدولي المصري محمد صلاح فى تدريبات فريق طرابزون سبور، اليوم الأحد، ضمن الاستعدادات لمواجهة جالاتا سراي المرتقبة، فى الجولة السادسة من منافسات الدوري التركي.

موعد مباراة طرابزون سبور ضد جالاتا سراي

ويستضيف طرابزون سبور نظيره جالاتا سراي فى الثامنة مساء السبت المقبل 19 سبتمبر، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي.

ويطمح طرابزون سبور لاستعادة نغمة الانتصارات أمام جالاتا سراي، بعدما تلقى خسارة أمام مضيفه كونيا سبور المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

ويحتل فريق طرابزون سبور المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 7 نقاط جمعهما من فوزين وتعادل وهزيمتين على الترتيب، بينما يأتي جالاتا سراي في وصافة الترتيب برصيد 10 نقاط، حصدهما من 3 انتصارات وتعادل.

اليوم السابع