هاري كين يتصدر قائمة الأفضل تسجيلا من ركلات الجزاء فى القرن الـ21

يتصدر الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ قائمة أبرز هدافي القرن الحادي والعشرين من حيث أعلى نسبة من الأهداف المسجلة عن طريق ركلات الجزاء، متفوقًا على عدد من أساطير ونجوم كرة القدم العالمية، وفي مقدمتهم نيمار وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

أفضل هدافي القرن الـ21 من حيث نسبة أهداف ركلات الجزاء

بحسب تقرير نشرته منصة “PopFoot” المتخصصة فى الإحصائيات والأرقام، شهدت القائمة وجود 12 لاعبًا من أبرز الهدافين فى كرة القدم العالمية خلال القرن الـ21، مع احتساب نسبة الأهداف المسجلة من ركلات الجزاء مقارنة بإجمالي أهداف كل لاعب.

هاري كين في الصدارة

جاء هاري كين في المركز الأول، بعدما بلغت نسبة أهدافه من ركلات الجزاء 20.8% من إجمالي أهدافه، حيث سجل 110 أهداف من ركلات الجزاء، من أصل 529 هدفًا.

حل البرازيلي نيمار في المركز الثاني بنسبة 20.7%، بعدما سجل 95 هدفًا من ركلات الجزاء، من إجمالي 460 هدفًا، ليقترب كثيرًا من نسبة مهاجم المنتخب الإنجليزي.

كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي

احتل البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الثالث في القائمة بنسبة 18.8%، بعدما سجل 184 هدفًا من ركلات الجزاء، من إجمالي 979 هدفًا، ليكون صاحب أكبر عدد من أهداف ركلات الجزاء بين جميع اللاعبين الواردة أسماؤهم في التصنيف.

جاء السويدي زلاتان إبراهيموفيتش رابعًا بنسبة 15.3%، بينما احتل الفرنسي كيليان مبابي المركز الخامس بنسبة 14.8%، في ظل استمرار المهاجم الفرنسي في كتابة الأرقام القياسية خلال مسيرته.

ميسي وليفاندوفسكي وسواريز ضمن القائمة

ظهر البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المركز السابع بنسبة 12.4%، متقدمًا بفارق ضئيل على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي جاء ثامنًا بنسبة 12.3%.

ضمت القائمة أيضًا عددًا من أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم الحديثة، مثل إدينسون كافاني وصامويل إيتو وسيرجيو أجويرو ولويس سواريز وكريم بنزيما.

هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو فى نسبة تسجيل أهداف ركلات الجزاء

بالنظر إلى القائمة، نجد أن هاري كين يتفوق على كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في نسبة الأهداف المسجلة من ركلات الجزاء، بعدما بلغت النسبة لدى المهاجم الإنجليزي 20.8% من إجمالي أهدافه، مقابل 18.8% لرونالدو و12.3% لميسي.

رغم تصدر رونالدو القائمة من حيث العدد الإجمالي لأهداف ركلات الجزاء بين الثلاثي، بعدما سجل 184 هدفًا من علامة الجزاء، مقابل 114 لميسي و110 لهاري كين، فإن الأخير يتفوق عليهما بوضوح عند احتساب نسبة أهداف ركلات الجزاء من إجمالي أهداف كل لاعب.

أفضل هدافي القرن الـ21 من حيث نسبة أهداف ركلات الجزاء

قائمة أفضل هدافي القرن الـ21 من حيث نسبة أهداف ركلات الجزاء تأتي على النحو التالي:

1- هاري كين – 20.8% – 110 من 529

2- نيمار – 20.7% – 95 من 460

3- كريستيانو رونالدو – 18.8% – 184 من 979

4- زلاتان إبراهيموفيتش- 15.3% – 87 من 567

5- كيليان مبابي – 14.8% -65 من 440

6- إدينسون كافاني – 13.5% – 63 من 468

7- روبرت ليفاندوفسكي – 12.4% – 90 من 726

8- ليونيل ميسي – 12.3% – 114 من 927

9- صامويل إيتو -12.2% -52 من 426

10- سيرجيو أجويرو – 11.3% – 48 من 426

11- لويس سواريز – 10.0% – 61 من 612

12- كريم بنزيما – 8.6% – 45 من 524

اليوم السابع