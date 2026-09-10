ليفربول يتصدر قائمة أغلى تشكيلات الأندية في العالم

تصدر نادي ليفربول الإنجليزي قائمة الأندية صاحبة أغلى تشكيلات اللاعبين في العالم، بعدما وصلت تكلفة التعاقد مع عناصر قائمته الحالية إلى 1.226 مليار يورو، وفقًا لدراسة حديثة أعدها مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية CIES

ويعكس التصنيف حجم الإنفاق الكبير الذي قامت به الأندية الكبرى لتكوين قوائمها الحالية، حيث فرضت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هيمنتها على المراكز الأولى.

الدوري الإنجليزي يفرض سيطرته على القائمة

وشهدت قائمة أغلى 10 تشكيلات في العالم وجود 8 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما جاءت المراكز الستة الأولى بالكامل من البريميرليج، في مؤشر واضح على القوة المالية الكبيرة للأندية الإنجليزية في سوق الانتقالات.

وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني بتكلفة بلغت 1.209 مليار يورو، يليه توتنهام هوتسبير بـ1.178 مليار يورو، ثم تشيلسي بـ1.166 مليار يورو.

وحل مانشستر يونايتد خامسًا بتكلفة 1.157 مليار يورو، بينما جاء أرسنال في المركز السادس بقيمة بلغت 1.089 مليار يورو.

ريال مدريد وباريس سان جيرمان خارج الهيمنة الإنجليزية

كسر ريال مدريد الهيمنة الإنجليزية على القائمة بعدما احتل المركز السابع، بإجمالي تكلفة بلغت 1.021 مليار يورو، فيما جاء باريس سان جيرمان الفرنسي ثامنًا بـ915 مليون يورو.

واختتم نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا قائمة العشرة الأوائل، بعدما بلغت تكلفة تشكيلتيهما 865 مليون يورو و637 مليون يورو على الترتيب.

ترتيب أغلى تشكيلات الأندية في العالم

* ليفربول — 1.226 مليار يورو

* مانشستر سيتي — 1.209 مليار يورو

* توتنهام هوتسبير — 1.178 مليار يورو

* تشيلسي — 1.166 مليار يورو

* مانشستر يونايتد — 1.157 مليار يورو

* أرسنال — 1.089 مليار يورو

* ريال مدريد — 1.021 مليار يورو

* باريس سان جيرمان — 915 مليون يورو

* نيوكاسل يونايتد — 865 مليون يورو

* أستون فيلا — 637 مليون يورو

اليوم السابع