بايرن ميونخ: لا يمكننا ضمان استمرار أوليسي معنا مستقبلاً

فجّر المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني يان كريستيان دريسين، مفاجأة بشأن مسقبل مهاجم الفريق الدولي الفرنسي مايكل أوليسي، مع الفريق البافاري.

وقال دريسن -في تصريحات لقناة (سبورت 1) التلفزيونية اليوم الاثنين- “في هذا المجال، تقديم الوعود أمر صعب، فهل سنكون قادرين على الاحتفاظ باللاعب بشكل دائم؟ سنعود لمناقشة ذلك الأمر الصيف المقبل”.

وتُظهِر تصريحات دريسن أن بايرن ميونخ يُدرك صعوبة الاحتفاظ بأوليسي في حال ظهور عروض لضم اللاعب من أندية النخبة، حيث سبق وأن أبدى ريال مدريد اهتمامًا كبيرًا بالجناح الفرنسي الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وعلّق دريسن على ذلك الأمر بالقول: “إنه لأمر سخيف أن نقول إننا تلقينا عشرات العروض هذا الصيف.. لم نتلق أي عروض على الإطلاق”.

ورغم تركه الباب مفتوحًا لما قد يحدث في عام 2027، شدد دريسن على الأهمية البالغة للمهاجم البالغ من العمر 24 عامًا بالنسبة لبطل ألمانيا الحالي حيث قال: “أوليسي لاعب مهم جدًا لهذا الفريق.. إنه ساحر على أرض الملعب”.

ويرتبط اللاعب الفرنسي، الذي انضم إلى بايرن ميونخ قادمًا من كريستال بالاس عام 2024 مقابل حوالي 55 مليون يورو، بعقد مع النادي البافاري حتى يونيو 2029.

صدى البلد