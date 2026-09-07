محمد صلاح يزين قائمة أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

نجح محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور التركي، فى كتابة اسمه بين كبار الهدافين فى تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا ، بعدما حجز موقعه ضمن قائمة أفضل هدافي المسابقة على مر العصور، وذلك قبل انطلاق منافسات مرحلة الدوري للنسخة الجديدة من البطولة غداً الثلاثاء.

ويحتل محمد صلاح المركز الحادي عشر فى قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 54 هدفًا، بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، ليواصل الفرعون المصري مطاردة كبار نجوم القارة الأوروبية.

كريستيانو رونالدو أفضل هداف فى تاريخ دوري أبطال أوروبا

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد السابق، قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 141 هدفًا، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان السابق، بـ129 هدفًا.

وجاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة السابق، فى المركز الثالث برصيد 109 أهداف، ثم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد السابق، بـ90 هدفًا، يليه الإسباني راؤول جونزاليس برصيد 71 هدفًا.

ويحتل الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، المركز السادس بـ70 هدفًا، ثم الهولندي رود فان نيستلروي برصيد 60 هدفًا، والأوكراني أندري شيفتشينكو بـ59 هدفًا، بينما يتساوى النرويجي هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، مع الألماني توماس مولر برصيد 57 هدفًا لكل منهما، قبل أن يأتي محمد صلاح وهاري كين في المركز الحادي عشر برصيد 54 هدفًا.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يغيب عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يستعد للمشاركة مع طرابزون سبور التركي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

قائمة طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي

حراسة المرمى: أحمد دوغان يلدريم، أندري أونانا.

خط الدفاع: سامت أكايدين، ستيفان سافيتش، مصطفى إسكي هيلاج، فاجنر بينا، تشيبوكي نواي، جنك أوزكاكار، أرسيني باتاخوف، سيدني لوبيز كابرال.

خط الوسط: باتيستا ميندي، فابينيو، إرنست موتشي، بنجامين بوشواري، أوزان توفان، روسلان مالينوفسكي، تيم جابول فولكاريللي.

خط الهجوم: دجو فرانكولينو، محمد صلاح، بول أونواتشو، أرال شيمشير، نواه سافيولو.

اليوم السابع