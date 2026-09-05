عمر مرموش يبحث عن البصمة الأولى مع توتنهام أمام نوتينجهام فورست اليوم

يستضيف ملعب “سيتي جراوند”، في الخامسة مساء اليوم، مباراة نوتنجهام فورست ضد توتنهام المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش نجم منتخب مصر، فى المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط رغبة مشتركة في تحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط، بعدما جاءت انطلاقة الفريقين في المسابقة دون المستوى المأمول.

نوتينغهام فورست ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

ويدخل توتنهام المباراة بحثًا عن استعادة توازنه، بعدما تلقى خسارتين متتاليتين فى أول جولتين بالدوري الإنجليزي، ليبقى بدون رصيد من النقاط فى المركز العشرين والأخير بجدول الترتيب.

وسجل توتنهام 5 أهداف خلال أول مباراتين، بينما اهتزت شباكه 10 مرات، وهو ما يضع الفريق أمام مهمة صعبة من أجل تصحيح المسار وتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم، خاصة أن استمرار النتائج السلبية قد يزيد من الضغوط على الفريق.

وتشهد قائمة توتنهام في الموسم الجديد وجود المصري عمر مرموش، الذي انضم إلى صفوف السبيرز قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، ساعياً لتسجيل أول أهدافه مع الفريق اللندني.

وتعلق جماهير توتنهام آمالًا كبيرة على عمر مرموش من أجل تقديم الإضافة الهجومية المنتظرة، والمساهمة في تحسين نتائج الفريق، خاصة مع امتلاكه القدرات التي تؤهله لصناعة الفارق في المباريات المقبلة.

عمر مرموش يبحث عن أول أهدافه مع توتنهام

على الجانب الآخر، يخوض نوتنجهام فورست مواجهة توتنهام بعدما حصد نقطة واحدة من أول مباراتين، حيث تعادل في مباراة وخسر أخرى، ليحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويأمل نوتنجهام فورست في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول في المسابقة، خاصة أن الفريق يدخل اللقاء بمعنويات أفضل نسبيًا من منافسه، إلى جانب تفوقه في المواجهات الأخيرة بين الفريقين.

ويحتل نوتنجهام فورست المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة من مباراتين، بعدما تعادل في لقاء وخسر آخر، وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفين، في المقابل، يتذيل توتنهام جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في المركز العشرين دون نقاط، بعدما خسر أول مباراتين، وسجل 5 أهداف مقابل استقبال 10 أهداف.

اليوم السابع