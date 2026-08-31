بدر الرزيزاء رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة القدم

أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، تزكية بدر بن سليمان بن عبدالله الرزيزاء رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم للدورة السادسة، التي تمتد من عام 2026 حتى عام 2030.

وجاء اعتماد الرزيزاء رئيسًا للاتحاد عقب استكمال الإجراءات الانتخابية النظامية، ليقود مجلس الإدارة الجديد خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما تشهده كرة القدم السعودية من تطور متسارع على مختلف المستويات.

ويأتي انتخاب الرزيزاء إيذانًا ببدء دورة إدارية جديدة للاتحاد السعودي لكرة القدم، وسط تطلعات بمواصلة تطوير منظومة كرة القدم الوطنية، والارتقاء بالمسابقات والمنتخبات والبرامج الفنية والإدارية، وتعزيز حضور الكرة السعودية على المستويين القاري والدولي.

وكانت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد قد اعتمدت في وقت سابق القائمة النهائية التي يترأسها الرزيزاء، بعد استكمال مراحل الطعون والتظلمات وانتهاء المدة المحددة لانسحاب المترشحين.

جريدة المدينة