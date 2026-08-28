“مانشستر سيتي” يعلن رحيل عمر مرموش إلى “توتنهام”

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الخميس، تعاقده رسميًا مع الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأكد النادي الإنجليزي انتقال مرموش مع وجود بند يُلزم النادي بتحويل الصفقة إلى انتقال نهائي في الصيف المقبل.

من جانبه، قال يوهان لانج، المدير الرياضي لتوتنهام، إن “عمر مرموش لاعب يتمتع بجودة كبيرة، ووصوله يمثل رسالة واضحة بشأن طموحات النادي”.

وأضاف لانج: “لقد أثبت قدرته على الأداء على أعلى المستويات، ونعتقد أنه قادر على لعب دور رئيسي في تحقيق ما نرغب في الوصول إليه خلال السنوات المقبلة. يسعدنا الترحيب بعمر في النادي، ونتطلع إلى رؤيته يقدم إسهامًا كبيرًا بينما نواصل بناء فريق قوي لتحقيق طموحاتنا”.

بدوره، وصف روبرتو دي زيربي، المدير الفني لتوتنهام، عمر مرموش، بأنه بالضبط نوعية اللاعب التي نريدها في هذا النادي، مشيدا بطموحه ورغبته في التطور وتحقيق الانتصارات.

وبدوره، قال مرموش عقب انضمامه إلى توتنهام: “أشعر بسعادة كبيرة لوجودي هنا، وأنا متحمس للغاية لبدء مشواري مع الفريق، ولا أستطيع الانتظار للقاء الجماهير”.

وتابع النجم المصري الدولي: “توتنهام هوتسبير أحد أكبر الأندية في إنجلترا، إن لم يكن في العالم، وكان المشروع جذابًا للغاية بالنسبة لي. تحدثت مع المدير الفني، وأعجبني كثيرًا ما قاله، وأنا متأكد من أن شغفنا باللعبة سيتوافق بشكل رائع”.

وكالة سبوتنيك