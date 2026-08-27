حمزة عبد الكريم.. موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو والقناة الناقلة

ينتظر حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر تسجيل الظهور الأول في مسابقة الدوري الإسباني عندما يلتقي برشلونة مع أتلتيك بيلباو اليوم، الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى.

برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

وكانت رابطة الدوري الإسباني وافقت على تأجيل مباراة برشلونة الأولى في مسابقة الدوري الإسباني ضد بيلباو إلى اليوم على ملعب «كامب نو»، لمنح اللاعبين الدوليين قسط وافر من الراحة قبل بداية الموسم الجديد، خاصة بعدما وصل منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم وتوج باللقب على حساب الأرجنتين فى 19 يوليو الماضي.

ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في الدوري الإسباني بانتصار عريض على حساب إلتشي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي شهدت تفوقًا واضحًا للفريق الكتالوني على المستويين الهجومي والدفاعي، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمسابقة، ويبعث برسالة مبكرة إلى منافسيه بشأن رغبته في الحفاظ على لقب «الليجا».

كما يطمح حمزة عبد الكريم لتسجيل الظهور الرسمي الأول بقميص برشلونة بعدما اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية، وقدم لاعبو المدرب هانز فليك عرضًا هجوميًا لافتًا أمام إلتشي، بعدما نجح رافينيا في تسجيل هدفين، كما أحرز فيرمين لوبيز هدفين أيضًا، بينما تكفل كريم أديمي بتسجيل الهدف الخامس، ليخرج برشلونة من المباراة بانتصار كبير وشباك نظيفة.

ويأمل برشلونة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد، خاصة أن الفريق ظهر بصورة قوية خلال الجولة الافتتاحية، ونجح في تقديم أداء هجومي مميز منح جماهيره قدرًا كبيرًا من التفاؤل بشأن الموسم الجديد.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني هو اليوم الخميس، بينما تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027، عبر شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 1 HD لبث المواجهة المرتقبة، بينما أسندت مهمة التعليق على مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027 ، إلى خليل البلوشي.

اليوم السابع