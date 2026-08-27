ليفربول يتوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان لضم باركولا

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من إتمام التعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب إلى صفوف الريدز.

باركولا إلى ليفربول خلال أيام

وكشفت شبكة «ذا أثلتيك» أن ليفربول توصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن ضم باركولا، مشيرة إلى أن إدارة النادي الإنجليزي تعمل حاليًا على الانتهاء من التفاصيل والرتوش الأخيرة لإتمام الصفقة رسميًا.

وبحسب التقرير قد تُغلق الصفقة خلال الساعات المقبلة أو في غضون أيام قليلة على أقصى تقدير، خاصة أن باركولا أصبح جاهزًا للخضوع للفحص الطبي، في ظل وجود اتفاق شخصي بينه وبين ليفربول منذ عدة أسابيع.

ولم يشارك الجناح الفرنسي، البالغ من العمر 23 عامًا، مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم الحالي، في ظل اقتراب رحيله عن صفوف الفريق وخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما شارك خلال الموسم الماضي، في 49 مباراة مع باريس سان جيرمان بمختلف المسابقات، سجل خلالها 13 هدفًا، بالإضافة إلى صناعة 7 أهداف لزملائه.

وحقق باركولا خلال مسيرته مع باريس سان جيرمان عددًا من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين، إلى جانب السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتيننتال، فضلًا عن كأس فرنسا والسوبر الفرنسي.

اليوم السابع