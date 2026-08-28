رسميا.. مصر للطيران شريك عالمي لبرشلونة حتى 2029

أعلن نادي برشلونة الإسباني توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع شركة مصر للطيران، لتصبح بموجبها الشركة الوطنية المصرية شريكا عالميا للنادي الكتالوني حتى نهاية موسم 2028-2029.

وبحسب الاتفاق، ستكون مصر للطيران الناقل الرسمي الحصري للفريق الأول لكرة القدم للرجال، إلى جانب فريقي كرة السلة وكرة اليد في برشلونة، في شراكة تمتد لثلاثة مواسم.

كما سيظهر شعار مصر للطيران على الواجهة الأمامية لقمصان فريق كرة اليد خلال المباريات الرسمية طوال فترة الاتفاق.

وأكد مارك برويكس، مدير الرعايات العالمية في برشلونة، أن الشراكة مع شركة طيران عريقة تمثل إضافة مهمة لاستراتيجية النادي التوسعية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يتمتع برشلونة بقاعدة جماهيرية واسعة.

من جانبه، وصف الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الاتفاق بأنه محطة مهمة في تاريخ الشركة، مشيرا إلى أن التعاون يجمع بين تاريخ مصر للطيران الممتد لعقود ومكانة برشلونة العالمية.

وأضاف أن الشراكة ستفتح آفاقا جديدة للتواصل مع جماهير كرة القدم حول العالم، وتعزز حضور العلامة التجارية للشركة في الأسواق الدولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصر للطيران لتوسيع شبكة رحلاتها وتعزيز انتشارها عالميا، فيما تمنح برشلونة فرصة جديدة لتقوية حضوره في الأسواق العربية والإفريقية عبر شريك يمثل واحدة من أعرق شركات الطيران في المنطقة.

المصدر: RT