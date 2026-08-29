البرتغالي رافائيل لياو يطير إلى أسطنبول لإتمام انتقاله إلى جالطة سراي

توجه البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان الإيطالي، إلى مدينة إسطنبول برفقة محاميه أنطونيو لياو، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف جالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لما نشره الصحفي الشهير فى سوق الإنتقالات فابريزيو رومانو.

البرتغالي لياو يتوجه إلى إسطنبول لإتمام التعاقد مع جالطة سراي

ومن المنتظر أن يخضع لياو للإجراءات النهائية الخاصة بانتقاله، قبل توقيع عقوده رسميًا مع جالطة سراي اليوم، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية داخل الدوري التركي.

وتأتي رحلة اللاعب البرتغالي إلى إسطنبول بعد توصل الأطراف المعنية إلى اتفاق بشأن انتقاله، حيث يستعد لياو لإتمام التفاصيل الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويأمل جالطة سراي أن يمثل انضمام رافائيل لياو إضافة قوية لخطه الهجومي، في ظل تطلعات النادي التركي للمنافسة بقوة على الألقاب محليًا وقاريًا خلال الموسم الجديد.

اليوم السابع