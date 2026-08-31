منها الاعتزال.. 3 خيارات أمام كريم بنزيما

كريم بنزيما رحل بالتراضي عن الهلال السعودي بعد 6 أشهر، مع تضارب حول اعتزاله أو استمراره. صحيفة Lequipe عرضت 3 خيارات له: خوض تجربة جديدة، الاعتزال، أو العودة إلى ليون. بنزيما (38 عاماً) رفض عرض الشباب السعودي، والهلال تعاقد مع أولي واتكينز، ما يشير إلى انتهاء مسيرته مع الفريق.

*ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي.

رحل كريم بنزيما بالتراضي عن الهلال السعودي عقب تجربة قصيرة لمدة 6 أشهر فقط، وحدث تضارب بين الحديث عن اتجاه المهاجم الفرنسي إلى الاعتزال، أو نفي ذلك والتأكيد على استمراره في الملاعب.

واستعرض صحيفة Lequipe الفرنسية 3 خيارات أمام هداف ريال مدريد السابق، وذكرت أنه لا يمكن استبعاد قرار الاعتزال بشكل نهائي.

1- خوض تجربة جديدة:

وسيكون الخيار الأول أمام بنزيما هو مواصلة اللعب مع فريق جديد سواء كان في دوري روشن السعودي أو في أي مكان آخر.

ويبلغ بنزيما من العمر 38 عاماً، لكنه لا يزال يتحلى بخطورة أمام المرمى، وربما يمكنه مواصلة هواية هز شباك المنافسين في مسابقة مثل دوري المحترفين الأميركي.

وذكرت تقارير أن بنزيما رفض عرضاً من نادي الشباب السعودي، لكن دون توضيح وجهته المقبلة.

2- الاعتزال بشكل نهائي:

يرتبط بنزيما بعقد مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين حتى 2030، وربما يكتفي الهداف الفرنسي بهذا العقد، ويعتزل لعب كرة القدم.

هذا الخيار رجحته صحيفة (الشرق الأوسط) قبل أن تؤكد صحيفة AS الإسبانية أن بنزيما لن يعتزل.

3- العودة إلى ليون الفرنسي:

بدأ بنزيما مسيرته في ليون، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في 2009 ويكتب تاريخاً حيث أصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي بعد كريستيانو رونالدو.

وانتقل بنزيما إلى الاتحاد السعودي في 2023، ونال لقب دوري روشن، قبل أن تتوتر العلاقة وينتقل بشكل مفاجئ إلى الهلال في صفقة ضخمة في فبراير الماضي.

وسجل بنزيما في الجولة الأولى للهلال في الدوري السعودي هذا الموسم، لكنه استشاط غضباً عند استبداله، ما دفع وسائل الإعلام للحديث عن توتر في العلاقة مع المدرب سيموني إنزاغي.

وتعاقد الهلال بالفعل مع أولي واتكينز مهاجم إنجلترا قادماً من أستون فيلا، ما يعني انتهاء مسيرة بنزيما، رغم واقع أن “الزعيم” لم يعلن بعد الانفصال عن الفائز بالكرة الذهبية 2022.

الشرق