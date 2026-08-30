مبابي يسعى لمعادلة رقم رونالدو القياسي في تاريخ ريال مدريد

يسعى الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمعادلة رقم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو خلال الفترة المقبلة مع الفريق الأبيض.

وتألق مبابي في مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام ريال سوسيداد واستطاع أن يسجل أول “هاتريك” له في الموسم الحالي 2026/2027، تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وواجه ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد الأربعاء الماضي في إطار منافسات الجولة الأولى المؤجلة من بطولة الدوري الإسباني على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

واستطاعت كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في أن تحقق فوزا مهما برباعية مقابل هدف ليستكمل المشوار الإيجابي في “لا ليغا” حتى الآن.

وفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية فإن كيليان مبابي أمامه فرصة لمعادلة رقم كريستيانو رونالدو في تاريخ ريال مدريد.

رونالدو مازال ينفرد بكونه أسرع لاعب في تاريخ ريال مدريد يصل إلى 100 هدفا وحقق ذلك بتاريخ 2 نوفمبر أمام ليون موسم 2011-2012 تحت قيادة مورينيو أيضا وكان موسمه الثالث مثل مبابي.

ويملك مبابي 89 هدفا خلال 105 مباريات مع ريال مدريد لكنه سيخوض 12 مباراة حتى تاريخ 2 نوفمبر، يستطيع حينها الفرنسي أن يصل إلى 101 هدف حتى يعادل رقم رونالدو.

وسيخوض مبابي 9 مباريات في الدوري و3 مباريات في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أي أمامه 12 مباراة لكي يعادل رقم رونالدو وربما يتجاوزه.

وسيكون مبابي أول لاعب يكسر حاجز الـ100 هدف مع ريال مدريد خلال نفس الفترة التي وصل إليها رونالدو وتعتبر الحد الأقصى لكتابة هذا الرقم هو 2 نوفمبر.

المصدر: RT