اليوم.. غلق باب الانتقالات فى الدوريات الأوروبية لـ ميركاتو 2026

ينتهى مساء اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر موعد غلق باب انتقالات اللاعبين في الدوريات الأوروبية وتسابق الأندية الزمن لحسم صفقاتها الأخيرة قبل إغلاق القيد.

ويسدل الستار على سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي اليوم، ليكون هذا الموعد الأخير للميركاتو فى هذه الدوريات الثلاثة.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات تحركات مكثفة من الأندية الكبرى، سواء لحسم صفقات جديدة أو إنهاء مفاوضات معلقة، في ظل سعي الفرق لتعزيز قوائمها قبل إغلاق باب القيد.

وشهد الميركاتو الصيفى 2026 منافسة قوية بين كبار الأندية الأوروبية، بعدما أبرمت أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وتشيلسي وآرسنال وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان صفقات بارزة لتدعيم صفوفها قبل بداية الموسم الجديد.

وفقد حسم ريال مدريد صفقة الألماني يان دياموندي قادمًا من لايبزيج مقابل 125 مليون يورو، ليصبح من أبرز الصفقات التي شهدها الميركاتو الصيفي 2026، كما دعم النادي الإسباني قائمته بالتعاقد مع مارك كوكوريلا وكارلوس إسبى، إلى جانب الحصول على خدمات برناردو سيلفا وإبراهيما كوناتي في صفقات انتقال حر.

ميركاتو 2026 شهد عدة انتقالات مميزة على رأسها محمد صلاح الذى انضم لصفوف طرابزون التركى وعمر مرموش الذى انتقل لصفوف توتنهام الإنجليزي وهيثم حسن الذى انتقل لصفوف سيلتيك الأسكتلندى ومحمود تريزيجيه إلى صفوف الرياض السعودى ورودرى إلى صفوف برشلونة الإسبانى وحسام عبد المجيد إلى فريق لودوجوريتس البلغارى

اليوم السابع