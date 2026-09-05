إمام عاشور يستفسر عن موقفه من المشاركة مع الأهلي بسبب قائمة المنتخب

استفسر إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، عن موقفه من العودة للمشاركة مع الفريق الأحمر خلال المباريات المقبلة، خاصة مع اقتراب إعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة معسكر الفراعنة المقبل، المقرر إقامته خلال شهر سبتمبر الجاري.

ويأمل عاشور فى استعادة مكانه داخل تشكيل الأهلي خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على حظوظه الانضمام لقائمة منتخب مصر باعتباره أحد العناصر الأساسية فى حسابات حسام حسن، خاصة بعد تألقه برفقة الفراعنة فى كأس العالم 2026، ويخشى اللاعب أن يؤثر استمرار غيابه عن المشاركة مع فريقه على فرصه فى التواجد بقائمة الفراعنة خلال المعسكر المقبل.

عموتة يجهز إمام عاشور لمباريات الأهلي القادمة

ويواصل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، متابعة حالة إمام عاشور وتجهيزه بالشكل المناسب، تمهيدًا للدفع به في المباريات، خاصة أن اللاعب لم يشارك مع الفريق منذ بداية الموسم بسبب عدم اكتمال جاهزيته.

ويتمسك عاشور بالحصول على فرصة للمشاركة في أقرب وقت، من أجل استعادة حساسية المباريات ورفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية، قبل إعلان قائمة منتخب مصر للمعسكر المقبل.

ويضع إمام عاشور هدف الانضمام إلى منتخب مصر ضمن أولوياته خلال الفترة الحالية، خاصة أنه من العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفراعنة، وهو ما يجعله حريصًا على العودة للمشاركة وعدم الابتعاد عن الحسابات الفنية للمنتخب.

اليوم السابع