مانشستر سيتي يطمح لمواصلة انتصاراته أمام كوفنتري فى الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر سيتي نظيره كوفنتري سيتي فى الخامسة مساء اليوم، السبت، على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2026-2027.

مان سيتي ضد كوفنتري سيتي فى الدوري الإنجليزي

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بحثًا عن مواصلة انطلاقته القوية فى البريميرليج، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعدما نجح فى حصد 6 نقاط من أول جولتين، ليعتلي صدارة جدول ترتيب المسابقة بفارق الأهداف.

ويسعى الفريق السماوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار جديد، ومواصلة نتائجه الإيجابية فى بداية الموسم، خاصة مع رغبة الفريق فى المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي.

ونجح مانشستر سيتي فى تحقيق الفوز خلال أول مباراتين له بالمسابقة، وسجل لاعبوه 6 أهداف، بينما استقبلت شباكه هدفين، ليجمع الفريق 6 نقاط ويتصدر جدول الترتيب قبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة.

وتحظى بداية مانشستر سيتي باهتمام كبير، خاصة أنها تأتي فى الموسم الأول للفريق بعد رحيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وتولي الإيطالي إنزو ماريسكا مهمة القيادة الفنية، فى تجربة يسعى خلالها الفريق للحفاظ على مكانته بين كبار الكرة الإنجليزية، ويأمل السيتي في مواصلة عروضه القوية، وتأكيد قدرته على المنافسة على اللقب، من خلال تحقيق الانتصار الثالث على التوالي أمام كوفنتري سيتي.

على الجانب الآخر، يدخل كوفنتري سيتي مواجهة مانشستر سيتي وسط موقف صعب، بعدما خسر أول مباراتين له في الدوري الإنجليزي، ليبقى دون رصيد من النقاط ويحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب.

وسجل كوفنتري 4 أهداف في مباراتيه السابقتين، مقابل استقبال 4 أهداف، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي وحصد أول نقاطه في المسابقة، رغم صعوبة المهمة أمام متصدر جدول الترتيب، بينما تبدو المواجهة اختبارًا قويًا لكوفنتري، الذي يأمل في إيقاف الانطلاقة المثالية لمانشستر سيتي، والخروج من ملعب «الاتحاد» بنتيجة تساعده على تصحيح مساره في الدوري الإنجليزي.

ترتيب مانشستر سيتي وكوفنتري

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط من مباراتين، بعدما حقق انتصارين متتاليين، وسجل 6 أهداف مقابل استقبال هدفين.

في المقابل، يحتل كوفنتري سيتي المركز السابع عشر دون رصيد من النقاط، بعدما تعرض للهزيمة في أول مباراتين، وسجل هدفين مقابل استقبال 4 أهداف، ويبحث مانشستر سيتي عن مواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على صدارة الدوري، بينما يأمل كوفنتري فى تحقيق مفاجأة والعودة من ملعب «الاتحاد» بأول نقاطه في المسابقة.

اليوم السابع