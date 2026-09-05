ريال بتيس ضد الريال.. ركلة جزاء مبابى تثير التساؤلات بالدوري الإسبانى.. فيديو

كشفت تقارير صحفية أن مباراة ريال بتيس ضد الريال شهدت معاناة الملكى بقيادة جوزيه مورينيو بخسارته أمام ريال بيتيس فى الدورى الإسبانى.

ريال بتيس ضد الريال

وخطف فريق ريال بيتيس فوزا مهما ومفاجئا على ريال مدريد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «لا كارتوخا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الاسباني «لا ليجا».

وقال موقع ” footmercato ” الفرنسي، إن كيليان مبابي مهاجم الريال قدم أداءً متذبذبًا، سواءً من حيث اللعب أو السلوك، بعدما أهدر العديد من الفرص، وأبرزها إخفاقه فى تسجيل ركلة جزاء فى الدقائق الأخيرة، والتي كانت كفيلة بمنح ريال مدريد فرصة التعادل.

¡ÁLVARO VALLES EVITA EL GOL DESDE LOS ONCE METROS! 🤯 RealBetisRealMadrid | LALIGAHighlights | VUELVELALIGA pic.twitter.com/Kq1lu45g5N — LALIGA (@LaLiga) September 4, 2026

وأضاف الموقع أنه بحسب برنامج “إل بارتيدازو دي كوبي”، أنه كان ينبغي إعادة ركلة الجزاء بسبب دخول أحد اللاعبين منطقة الجزاء قائلا، “كان ينبغي إعادة ركلة جزاء كيليان مبابي، فقد تغيرت القواعد هذا الموسم، خاصة إذا كانت قدم اللاعب فى الهواء وداخل منطقة الجزاء يُحتسب ذلك دخولاً إلى المنطقة، وعلى الرغم من نقاش مطول بين الحكم ومساعديه، لم تُحتسب ركلة جزاء أخرى”.

وأشار الموقع إلى أنه من المرجح أن يُثير هذا القرار جدلاً واسعاً، خاصةً بعد أن واجه حارس مرمى ريال بيتيس مبابي بعنف عقب إضاعته ركلة الجزاء.

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بهذه النتيجة يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 9 نقاط، فيما يحتل ريال بيتيس المركز الثالث برصيد 9 نقاط أيضا.

اليوم السابع