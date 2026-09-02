«المملكة القابضة» تعلن توقيع اتفاقية للاستحواذ على 70 % من الهلال مقابل 840 مليون ريال

أعلنت شركة المملكة القابضة توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم مع صندوق الاستثمارات العامة، تستحوذ بموجبها على حصة تبلغ 70 في المئة من أسهم شركة نادي الهلال، مقابل 840 مليون ريال، على أن تخضع الصفقة للحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط اللازمة.

وقالت الشركة، في إفصاح على «تداول السعودية»، إن الصفقة نُفذت على أساس قيمة منشأة كلية تبلغ نحو 1.4 مليار ريال، فيما جرى تقييم حقوق ملكية شركة نادي الهلال بنحو 1.2 مليار ريال، تمثل 100 في المئة من إجمالي حقوق ملكية الشركة.

وبناءً على هذا التقييم، تبلغ قيمة المقابل المستحق للاستحواذ على الحصة البالغة 70 في المئة نحو 840 مليون ريال، تعتزم «المملكة القابضة» تمويلها من مواردها الداخلية.

موافقات تنظيمية قبل إتمام الصفقة

وأوضحت الشركة أن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط والأحكام، من بينها الحصول على الموافقات أو الإفادات اللازمة بعدم الممانعة من الجهات التنظيمية، واستيفاء متطلبات الإخطار ذات الصلة، بما في ذلك متطلبات الهيئة العامة للمنافسة، إلى جانب استيفاء الموافقات الداخلية المنصوص عليها في اتفاقية بيع وشراء الأسهم.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة طرفاً ذا علاقة في الصفقة، إذ يمتلك 16.865 في المئة من أسهم شركة المملكة القابضة.

كما أشارت الشركة إلى وجود مصلحة غير مباشرة لعبدالمجيد الحقباني، عضو مجلس إدارة «المملكة القابضة»، بحكم عضويته في مجلس إدارة الشركة وشغله منصباً تنفيذياً في صندوق الاستثمارات العامة.

إيرادات الهلال ترتفع إلى 842 مليون ريال

وأظهر الإفصاح نمو إيرادات الأنشطة الرئيسة لشركة نادي الهلال خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ بلغت 842 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، مقابل 659 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، ونحو 413 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.

وتأسست شركة نادي الهلال في عام 2023، فيما يعود تأسيس النادي إلى عام 1957، وحقق بحسب إفصاح «المملكة القابضة» 90 لقباً رسمياً، بينها أربعة ألقاب في دوري أبطال آسيا و21 لقباً في الدوري السعودي، إلى جانب حلوله وصيفاً في كأس العالم للأندية عام 2022.

#توسيع الاستثمار في الرياضة والترفيه

وقالت «المملكة القابضة» إن الاستحواذ يمثل خطوة إستراتيجية تستهدف توسيع حضورها في قطاع الرياضة والترفيه سريع النمو في المملكة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأضافت أن قيمة العلامة التجارية لنادي الهلال وقاعدته الجماهيرية وسجله الرياضي قد توفر فرصاً تجارية على المدى الطويل، إلى جانب دعم تطوير منظومة رياضية تدار باحترافية داخل المملكة.

وبحسب الشركة، ستركز شركة نادي الهلال تحت مظلة «المملكة القابضة» على تعزيز أدائها التجاري، وتوسيع شراكاتها الدولية، وتطوير بنية تحتية رياضية عالمية المستوى.

وكانت اتفاقية بيع وشراء الأسهم قد أُبرمت في 16 أبريل 2026، وفق إفصاح الشركة في السوق المالية السعودية.

جريدة الرياض