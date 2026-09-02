استعداداً لكأس العالم ف المغرب.. استاد القاهرة يستضيف مباراة كأس السوبر لكرة القدم للأقزام

تستضيف المغطاة باستاد القاهرة الدولي السبت المقبل الموافق 5 سبتمبر مباراة كأس السوبر لكرة القدم للأقزام ( قصار القامة ) الذى يجمع بين فريقي البنك الأهلي ونادي ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان، في تمام الساعة الثامنة مساءً تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

وتأتي المباراة في إطار الاستعدادات القوية لكرة القدم للأقزام، حيث تشهد المواجهة متابعة فنية لاختيار عدد من اللاعبين الذين سيمثلون منتخب مصر لكرة القدم للأقزام (قصار القامة) خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تسهم المباراة في الوقوف على مستوى اللاعبين واختيار العناصر الأبرز، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للأقزام والمقرر إقامتها في المغرب خلال شهر نوفمبر 2026، في واحدة من أهم الاستحقاقات الدولية التي يسعى خلالها المنتخب المصري إلى الظهور بصورة مشرفة.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة في ظل الرغبة في بناء منتخب قوي يضم أفضل العناصر القادرة على تمثيل مصر في المحافل الدولية، حيث تعد المواجهة فرصة مهمة أمام الجهاز الفني لمتابعة اللاعبين على أرض الملعب وتقييم مستوياتهم الفنية والبدنية.

وجهت اللجنة البارالمبية الدعوة للجمهور المصري الراغب في حضور المباراة ومساندة اللاعبين، في رسالة تعكس أهمية دعم رياضة الأقزام وتشجيع أبطالها، ومنحهم المساندة الجماهيرية التي يستحقونها.

وتتطلع اللجنة المنظمة إلى خروج المباراة بصورة تليق بأهمية الحدث، بما يسهم في دعم وتطوير كرة القدم للأقزام، واكتشاف أفضل المواهب القادرة على الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني خلال بطولة كأس العالم المقبلة بالمغرب.

بوابة روز اليوسف