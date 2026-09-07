الاتحاد السكندري يواجه بترول أسيوط بحثاً عن الفوز فى الدوري

يلتقي فريق الاتحاد السكندري مع بترول أسيوط، في الخامسة مساء اليوم الإثنين، باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الاتحاد السكندري وبترول أسيوط فى الدوري

ويدخل الاتحاد السكندري المباراة في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بقيادة مديره الفني حمزة الجمل، الذي يأمل في قيادة الفريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويسعى زعيم الثغر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الثاني فى المسابقة، ورفع رصيده إلى 7 نقاط، ما يساعده على التقدم في جدول الدوري خلال الفترة المقبلة.

وفى المقابل، يبحث بترول أسيوط عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد، بعدما جمع نقطتين فقط خلال الجولات الثلاث الأولى، ليحتل المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدوري الممتاز .

ويقود بترول أسيوط فنيًا أحمد عبد المقصود، الذي يسعى للخروج من المباراة بأفضل نتيجة ممكنة وتحسين موقف فريقه،وتحمل المواجهة أهمية خاصة للفريقين، في ظل رغبة الاتحاد في التقدم نحو المراكز الأعلى، بينما يأمل بترول أسيوط في الابتعاد عن المراكز المتأخرة.

اليوم السابع