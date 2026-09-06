حمزة عبد الكريم فى مهمة صعبة مع برشلونة أمام فالنسيا بالدوري الإسباني

يخوض حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر، مواجهة قوية مع برشلونة عندما يحل الفريق الكتالوني ضيفًا على فالنسيا، فى الخامسة والربع اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

فالنسيا ضد برشلونة في الدوري الإسباني

ويدخل برشلونة المباراة بحثًا عن مواصلة بدايته المثالية في الموسم، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى، وسجل 12 هدفًا مقابل استقبال هدفين فقط.

ويملك برشلونة أفضلية واضحة في مواجهاته الأخيرة أمام فالنسيا على ملعب ميستايا، إذ حقق الفريق الكتالوني 5 انتصارات خلال آخر 10 مواجهات بين الفريقين في الدوري على أرض فالنسيا، مقابل انتصارين فقط لأصحاب الأرض، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل 1-1.

ويبدو برشلونة مرشحًا لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي، بعدما استهل مشواره بانتصارات كبيرة على إلتشي بنتيجة 5-0، وأتلتيك بلباو 2-0، ورايو فاليكانو 5-2.

وفى المقابل، يعيش فالنسيا بداية صعبة، بعدما حصد نقطة واحدة فقط من أصل 9 نقاط متاحة، كما يعاني الفريق على المستوى الهجومي، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط خلال مبارياته الثلاث الأولى.

تاريخ مواجهات فالنسيا ضد برشلونة فى الميستايا

وتكشف الأرقام التاريخية عن تقارب كبير بين الفريقين على ملعب ميستايا، حيث التقيا 115 مرة في مختلف البطولات، حقق فالنسيا خلالها 42 انتصارًا، مقابل 43 فوزًا لبرشلونة، بينما انتهت 30 مباراة بالتعادل.

وخلال آخر 10 مواجهات في الدوري على ملعب فالنسيا، منذ موسم 2015-2016، حقق برشلونة 5 انتصارات، مقابل فوزين لفالنسيا، فيما حسم التعادل 3 مباريات، وجميعها انتهت بنتيجة 1-1.

كما التقى الفريقان مرتين في كأس ملك إسبانيا خلال الفترة نفسها؛ فاز برشلونة على فالنسيا بنتيجة 2-0 في نصف نهائي موسم 2017-2018، قبل أن يكرر تفوقه بنتيجة كبيرة بلغت 5-0 في ربع نهائي موسم 2024-2025، وتوج الفريق الكتالوني بلقب البطولة في المرتين.

ورغم أفضلية برشلونة التاريخية في السنوات الأخيرة، فإن آخر مواجهة جمعت الفريقين على ملعب ميستايا في الدوري انتهت بفوز فالنسيا بنتيجة 3-1، وذلك في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، بعدما كان برشلونة قد حسم لقب الدوري لصالحه في الجولة الـ35 عقب فوزه على ريال مدريد في مايو الماضي.

اليوم السابع