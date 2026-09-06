الزمالك يعد اللاعبين بصرف 20% من مستحقاتهم المتأخرة خلال أيام

وعدت إدارة نادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بصرف جزء جديد من مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال الأيام المقبلة، فى إطار مساعي النادي لتوفير أكبر قدر من الاستقرار داخل الفريق، والوفاء بالتزاماته تجاه اللاعبين

الزمالك يعد لاعبيه بدفعة أكبر من المستحقات

وأكدت إدارة الزمالك للاعبين أن الدفعة الجديدة التي سيتم صرفها ستكون أكبر من النسبة التي حصل عليها الفريق فى بداية الموسم، بعدما سبق وصرفت الإدارة نحو 5% فقط من المستحقات المتأخرة.

الزمالك يصرف 20% من المستحقات

وتخطط إدارة الزمالك لصرف نسبة تقترب من 20% من مستحقات اللاعبين خلال الأيام المقبلة، فى محاولة لتقليل حجم المستحقات المتأخرة، والالتزام بالوعود التي قطعتها الإدارة على نفسها أمام اللاعبين.

وتولي إدارة الزمالك ملف مستحقات اللاعبين أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية، خاصة مع رغبتها فى توفير حالة من الاستقرار داخل الفريق، بالتزامن مع ارتباطه بالاستحقاقات المحلية والقارية.

وتسعى الإدارة لتدبير الموارد المالية اللازمة لصرف الدفعة الجديدة في أقرب وقت، على أن تستمر عملية سداد المستحقات المتأخرة على مراحل وفقًا للإمكانيات المالية للنادي والالتزامات الأخرى الواقعة على عاتقه.

اليوم السابع